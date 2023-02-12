Подоляка заявил, что новый дрон-камикадзе ВСУ способен лететь на глубину свыше 1000 км

Украина разработала крупный беспилотник-камикадзе с реактивным стартом. Эксперты дали оценку нового изделия.

Специалисты Национального авиационного университета отмечают, что внешние характеристики дрона схожи с иранским барражирующим боеприпасом Arash-2. Кроме того, беспилотник напоминает украинскую ракету-мишень RZ-60, которая имеет длину 1,5 метра и оснащена поршневым двигателем с хвостовым толкающим винтом. Дрон может развивать скорость до 300 км/ч.

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что в ближайшее время Киев может начать атаковать цели на территории России на глубину свыше 1000 километров данными БПЛА.

"Он очень напоминает иранский "Араш-2", вероятно, и характеристики плюс-минус такие же", — сказал эксперт.

Подоляка предупредил, что в ближайшие месяцы будет понятно, насколько ПВО РФ сможет справиться с угрозой.

Согласно информации Telegram-канала "Военный осведомитель", украинский дрон сможет нанести удары на сотни километров вглубь России.