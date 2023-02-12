В Сети появилось первое видео запуска украинского дрона-камикадзе с реактивным стартом

ВСУ показали испытания новейшего дрона-камикадзе с реактивным стартом. Видео опубликовано 12 февраля.

На кадрах видно, что дрон запускают прямо из кузова небольшого грузовика. Беспилотнику не нужна взлетно-посадочная полоса, он стартует с места используя ракетный ускоритель. Далее полет продолжается при помощи обычного поршневого двигателя с толкающим винтом.

Облик дрона как две капли воды напоминает иранский Arash-2, закупки которого пророчили ВС РФ еще в октябре 2022 года.

Эксперты утверждают, что, если это дрон иранского производства, то ВСУ получат возможность наносить удары на сотни километров вглубь российской территории. Радиус действия данного беспилотника в несколько раз больше по сравнению с переделанными "Стрижами" или кустарными коммерческими БПЛА-камикадзе.

Ранее сообщалось, что ВСУ стали активно применять дроны с кустарными боеприпасами под Кременной.