ВСУ показали испытания новейшего дрона-камикадзе с реактивным стартом. Видео опубликовано 12 февраля.
На кадрах видно, что дрон запускают прямо из кузова небольшого грузовика. Беспилотнику не нужна взлетно-посадочная полоса, он стартует с места используя ракетный ускоритель. Далее полет продолжается при помощи обычного поршневого двигателя с толкающим винтом.
Облик дрона как две капли воды напоминает иранский Arash-2, закупки которого пророчили ВС РФ еще в октябре 2022 года.
Эксперты утверждают, что, если это дрон иранского производства, то ВСУ получат возможность наносить удары на сотни километров вглубь российской территории. Радиус действия данного беспилотника в несколько раз больше по сравнению с переделанными "Стрижами" или кустарными коммерческими БПЛА-камикадзе.
Ранее сообщалось, что ВСУ стали активно применять дроны с кустарными боеприпасами под Кременной.
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