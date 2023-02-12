Кадыров предложил украинским националистам из "Азова"* появиться на передовой и принять бой

Рамзан Кадыров предложил боевикам из националистического украинского батальона "Азов"* сделать смелый шаг и появиться на передовой.

Политик отметил в своём Telegram-канале, что нацисты из "Азова" и примкнувшие к ним группировки, которые грозят напасть на российский Крым и захватить его, выглядят вдвойне смешно.

Ещё недавно те же самые "азовцы"* обещали отбить Мариуполь, потом обещали держаться насмерть, а затем сами вышли сдаваться со спущенными штанами, добавил он.

"Я предлагаю нацистам не разбрасываться обещаниями и дешёвыми угрозами (из подвала "Азовстали" и не такими страшилками нас пытались напугать), а просто сделать один смелый шаг — появиться на передовой", — написал Кадыров.

Глава Чечни призвал боевиков из "Азова"* приступить, наконец, от слов к делу и доказать, какие они мужчины.

"Мы готовы прибыть в любое указанное место и принять бой. Причём обязуемся сделать это гораздо меньшими средствами и ресурсами. Воевать с инвалидами и пенсионерами, которых вы насильно бросаете в пекло, занятие для нас не самое интересное. А вот вас, нацистских тиктокеров, штампующих видеоролики с этакими "бравыми" на камеру солдатиками, перещёлкаем с удовольствием. Это наш священный долг!", — заключил Кадыров.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.