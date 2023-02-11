Командир батальона "Азов"* Жорин: обстановка в Бахмуте с каждым днём ухудшается для ВСУ

Майор вооруженных сил Украины (ВСУ), один из командиров батальона "Азов"* Максим Жорин заявил, что обстановка в Бахмуте (Артёмовске) с каждым днём становится всё сложнее для украинской армии.

По словам "азовца"*, российская армия стянула к Бахмуту много сил, за каждый дом города идут тяжёлые бои. Главной проблемой ВСУ он назвал потерю "лучших" бойцов в этих боях.

Украинские танки и авиация не смогут перекрыть потерю военных ВСУ, которые погибают за Бахмут, добавил Жорин в своём Telegram-канале.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный рассказал о тяжёлой ситуации в Донбассе, в том числе и в Артёмовске.

Также в Сети сегодня появилось видео подорванного моста через канал на трассе из Бахмута в Константиновку.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.