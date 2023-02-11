Майор вооруженных сил Украины (ВСУ), один из командиров батальона "Азов"* Максим Жорин заявил, что обстановка в Бахмуте (Артёмовске) с каждым днём становится всё сложнее для украинской армии.
По словам "азовца"*, российская армия стянула к Бахмуту много сил, за каждый дом города идут тяжёлые бои. Главной проблемой ВСУ он назвал потерю "лучших" бойцов в этих боях.
Украинские танки и авиация не смогут перекрыть потерю военных ВСУ, которые погибают за Бахмут, добавил Жорин в своём Telegram-канале.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный рассказал о тяжёлой ситуации в Донбассе, в том числе и в Артёмовске.
Также в Сети сегодня появилось видео подорванного моста через канал на трассе из Бахмута в Константиновку.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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