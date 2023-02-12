Российская разведка помогла скорректировать артиллерийский огонь по группировке противника в районе Авдеевки. Разведчики зафиксировали перемещения боевиков ВСУ и передали координаты артиллеристам.
Украинские военнослужащие попытались изменить место дислокации после первого залпа и отступили на новые позиции. Однако разведчики ВС РФ продолжили наблюдать и снова скорректировали удар. Точное попадание снаряда уничтожило блиндаж противника, сообщает РИА Новости.
Ранее артиллерийский огонь ликвидировал пехотинцев ВСУ на Авдеевском направлении.
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