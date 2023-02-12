Разведка ВС РФ показала кадры уничтожения группы боевиков ВСУ под Авдеевкой

Российская разведка помогла скорректировать артиллерийский огонь по группировке противника в районе Авдеевки. Разведчики зафиксировали перемещения боевиков ВСУ и передали координаты артиллеристам.

Украинские военнослужащие попытались изменить место дислокации после первого залпа и отступили на новые позиции. Однако разведчики ВС РФ продолжили наблюдать и снова скорректировали удар. Точное попадание снаряда уничтожило блиндаж противника, сообщает РИА Новости.

Ранее артиллерийский огонь ликвидировал пехотинцев ВСУ на Авдеевском направлении.