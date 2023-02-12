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Разведка ВС РФ показала кадры уничтожения группы боевиков ВСУ под Авдеевкой

Силовые структуры

Российская разведка помогла скорректировать артиллерийский огонь по группировке противника в районе Авдеевки. Разведчики зафиксировали перемещения боевиков ВСУ и передали координаты артиллеристам. 

Украинские военнослужащие попытались изменить место дислокации после первого залпа и отступили на новые позиции. Однако разведчики ВС РФ продолжили наблюдать и снова скорректировали удар. Точное попадание снаряда уничтожило блиндаж противника, сообщает РИА Новости. 

Ранее артиллерийский огонь ликвидировал пехотинцев ВСУ на Авдеевском направлении. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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