Уничтожать противника вблизи российских позиций в Луганской Народной Республике (ЛНР) позволяет точность огня дальнобойных гаубиц "Гиацинт". Об этом военнослужащий с позывным "Ишим" рассказал РИА Новости.
По его словам, первые выстрелы бойцы стараются делать поглубже к противнику, подальше от себя. Потом уже корректировщики, соответственно, выводят огонь на ту цель, которую необходимо поразить.
Снарядами из дальнобойного орудия "Гиацинт Б" можно поражать как живую силу, так и высокобронированную технику, танки, объяснил артиллерист.
Он добавил, что его расчёт часто используют в контрбатарейной борьбе, после того, как засекают дальнобойную артиллерию. Также ведётся огонь и по пунктам управления украинских подразделений.
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