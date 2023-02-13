РИА Новости: артиллеристы в ЛНР уничтожили противника вблизи российских позиций

Уничтожать противника вблизи российских позиций в Луганской Народной Республике (ЛНР) позволяет точность огня дальнобойных гаубиц "Гиацинт". Об этом военнослужащий с позывным "Ишим" рассказал РИА Новости.

По его словам, первые выстрелы бойцы стараются делать поглубже к противнику, подальше от себя. Потом уже корректировщики, соответственно, выводят огонь на ту цель, которую необходимо поразить.

Снарядами из дальнобойного орудия "Гиацинт Б" можно поражать как живую силу, так и высокобронированную технику, танки, объяснил артиллерист.

Он добавил, что его расчёт часто используют в контрбатарейной борьбе, после того, как засекают дальнобойную артиллерию. Также ведётся огонь и по пунктам управления украинских подразделений.