РВ: штурмующие Угледар легендарные тяжёлые снайперы уничтожили более ста наёмников и боевиков ВСУ

Штурмующие Угледар легендарные тяжёлые снайперы Ярого уничтожили более ста наёмников и боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) с больших дистанций. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Они отмечают, что опытный стрелок с высокоточным оружием является важной тактической единицей на поле боя.

Группа бойцов с крупнокалиберными винтовками поражает пехоту и легкобронированную технику противника на дистанциях до двух километров.

Офицер группы тяжёлых снайперов Тихоокеанского флота ВМФ России с позывным "Ярый", уничтоживший более 100 боевиков ВСУ, рассказал о своей работе на одном из участков фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР).