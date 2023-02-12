Штурмующие Угледар легендарные тяжёлые снайперы Ярого уничтожили более ста наёмников и боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) с больших дистанций. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Они отмечают, что опытный стрелок с высокоточным оружием является важной тактической единицей на поле боя.
Группа бойцов с крупнокалиберными винтовками поражает пехоту и легкобронированную технику противника на дистанциях до двух километров.
Офицер группы тяжёлых снайперов Тихоокеанского флота ВМФ России с позывным "Ярый", уничтоживший более 100 боевиков ВСУ, рассказал о своей работе на одном из участков фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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