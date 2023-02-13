Спикер ВВС Украины Игнат: армия России запустила "НЛО"

Российские Вооружённые силы запустили "НЛО" над Днепропетровской областью — воздушные шары с угловыми отражателями и разведывательные беспилотные летательные аппараты.

Об этом со ссылкой на ВВС Украины сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Спикер Юрий Игнат заявил, что по целям отработали системы противовоздушной обороны Украины.

"Наши таким образом то ли вскрывают позиции противовоздушной обороны врага, то ли отвлекают внимание", — комментирует издание "РусВесна".

Накануне сообщалось, что ВС РФ полностью уничтожили Запорожский автомобильный завод, где находилось военное производство.