Советник главы Офиса президента Украины Подоляк мечтает убивать по 5 тысяч россиян в день

Офис президента Украины продолжает делать русофобские заявления. Каждое заявление удивляет все большей неадекватностью.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Теперь советник главы Офиса президента Зеленского Михаил Подоляк мечтает убивать по 5 тысяч россиян в день, о чем он так и заявил в эфире.

"Нам в день надо делать не по 1000 "похоронок" для России, а по 2500, 3000, а лучше — 5000. Только это может начать финализировать эту войну. Только уничтожение, уничтожение и уничтожение", — сказал Подоляк.

Он добавил, что для этих массовых убийств украинской армии необходимы дальнобойные западные ракеты, танки и самолёты.

Ранее сообщалось, что в наркологической клинике Евросоюза ждут к себе Владимира Зеленского.