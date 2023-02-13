Марочко: ВСУ пытались поджечь лес с целью затруднения продвижения российских войск

Боевики украинской армии пытались поджечь лес в районе Серебрянского лесничества, чтобы затруднить продвижение ВС РФ. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что солдаты ВСУ использовали бочки с горючим веществом и сухой валежник. Боевики ВСУ рассчитали направление ветра таким образом, чтобы огонь двигался в сторону российской армии, указал Марочко.

"Ввиду большой влажности и снежного покрова, задумка поджигателей не удалась, и после непродолжительного горения пламя погасло" — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.