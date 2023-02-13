Британская MI6: войска ВС РФ укрепляют Запорожское и Луганское направления в зоне СВО

Британская разведка MI6 сообщила, что российские войска в зоне спецоперации на Украине укрепляют два направления фронта — Запорожское и Луганское. По данным Минобороны Британии, ВС РФ усилили оборону в районе населённого пункта Тарасовка, а также на линии Васильевка — Орехово.

"Несмотря на нынешний оперативный фокус на центральном Донбассе, Россия озабочена охраной краёв своей расширенной линии фронта", — говорится в отчете MI6.

В Британии полагают, что российская армия планирует обезопасить себя от возможного контрнаступления ВСУ.