Дипломат Гаврилов: американские танки Abrams вряд ли появятся в зоне боёв на Украине

Власти США на самом деле не планируют предоставлять танки Abrams киевскому режиму. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

В интервью каналу "Россия 24" он отметил, что боевые машины США вряд ли появятся на линии соприкосновения. По его словам, Вашингтон пообещал передать танки Abrams Украине для того, чтобы заставить канцлера ФРГ Олафа Шольца присоединиться к поставкам тяжёлой техники.

"А свои Abrams они не очень собираются отдавать. Думаю, вряд ли мы их когда-нибудь увидим на Украине", — подчеркнул Гаврилов.

Ранее представители корпорации "Ростех" сообщили, что российские специалисты разрабатывают высокоточные боеприпасы, способные уничтожать американские танки Abrams и немецкие Leopard.