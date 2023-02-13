Марочко: новая тактика ВС РФ в Донбассе позволяет планомерно занимать выгодные рубежи

Российские подразделения активно применяют новую тактику, которая позволяет им планомерно занимать выгодные позиции в Донбассе. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, Вооружённые силы РФ проводят атаки по всей линии боевого соприкосновения, однако речи о полномасштабном наступлении пока не идёт.

"Сейчас новая тактика и стратегия у командования. Времена изменились, изменились и средства поражения, наблюдения, контроля", — подчеркнул офицер в эфире "России 24".

Как пояснил военный эксперт, с помощью новой тактики российская армия без лишней спешки выходит на более выгодные рубежи и "выдавливает" украинских солдат с разных направлений боевых действий.

Ранее Марочко заявил, что киевский режим увеличивает свою группировку на Купянском направлении, перебрасывая туда и мобилизованных военнослужащих, и регулярные войска Вооружённых сил Украины.