Российские подразделения активно применяют новую тактику, которая позволяет им планомерно занимать выгодные позиции в Донбассе. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, Вооружённые силы РФ проводят атаки по всей линии боевого соприкосновения, однако речи о полномасштабном наступлении пока не идёт.
"Сейчас новая тактика и стратегия у командования. Времена изменились, изменились и средства поражения, наблюдения, контроля", — подчеркнул офицер в эфире "России 24".
Как пояснил военный эксперт, с помощью новой тактики российская армия без лишней спешки выходит на более выгодные рубежи и "выдавливает" украинских солдат с разных направлений боевых действий.
Ранее Марочко заявил, что киевский режим увеличивает свою группировку на Купянском направлении, перебрасывая туда и мобилизованных военнослужащих, и регулярные войска Вооружённых сил Украины.
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