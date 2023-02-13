Офицер Марочко: власти Украины увеличивают группировку на Купянском направлении

Военно-политическое командование Украины наращивает свою группировку на Купянском направлении, перебрасывая туда солдат и технику, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) становится больше у населённых пунктов Берестовое, Новосёловское и Песчаное. Он отметил, что с их помощью Киев хочет сдержать наступление российской армии.

"На Купянское направление противник продолжает перебрасывать живую силу и технику", — сказал Марочко в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что киевский режим отправляет в зону активных боевых действий неподготовленных мобилизованных солдат. При этом офицер подчеркнул: Украина также ведёт переброску регулярных войск и поставленных западными странами вооружений на Купянское направление спецоперации.