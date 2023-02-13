Кадыров: российские военные на Украине полностью оснащены и обучены

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, у российских военных на Украине нет проблем с оснащённостью техникой.

У бойцов ВС РФ есть не только необходимое вооружение, они также отлично обучены им пользоваться.

"На самом деле артиллерия, даже мы не ожидали, что так нужна будет, что в полях, в лесных массивах воевать нужно будет. Но необходимость появилась, квадрокоптеры нужны были. Обучили мы, артиллерия стреляет на все 100%", — сказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Глава Чечни подчеркнул, что на данный момент на российских позициях есть и новая техника, и бойцы, которые обучены этой техников пользоваться. Кадыров добавил, что во время небольшого затишья у российского командования была возможность должным образом "оснастить, обучить и передислоцировать все свои войска", и после этого снова можно двигаться вперёд.