После получения сведений о том, что власти США активно вербуют связанных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"** террористов, Россия будет работать на упреждение. Такое мнение выразил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
В интервью МК он подчеркнул: вероятность того, что Вашингтон сможет реализовать диверсии в регионах РФ, уже не является 100-процентной.
"Я более чем уверен, что значительная часть сил у США уходит на формирование некой диверсионной структуры на территории России", — сказал генерал ФСБ.
Он добавил, что США никогда не выступали за мир и партнёрские отношения. По его словам, Вашингтон стоял за всеми радикальными группировками в "горячих" точках. Как пояснил Михайлов, война в Сирии показала, что американские власти вербуют боевиков для осуществления терактов.
* признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
** признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.
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