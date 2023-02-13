Генерал ФСБ Михайлов: США тратят много сил на создание диверсионной структуры в РФ

После получения сведений о том, что власти США активно вербуют связанных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"** террористов, Россия будет работать на упреждение. Такое мнение выразил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

В интервью МК он подчеркнул: вероятность того, что Вашингтон сможет реализовать диверсии в регионах РФ, уже не является 100-процентной.

"Я более чем уверен, что значительная часть сил у США уходит на формирование некой диверсионной структуры на территории России", — сказал генерал ФСБ.

Он добавил, что США никогда не выступали за мир и партнёрские отношения. По его словам, Вашингтон стоял за всеми радикальными группировками в "горячих" точках. Как пояснил Михайлов, война в Сирии показала, что американские власти вербуют боевиков для осуществления терактов.

* признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

** признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.