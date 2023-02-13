СВР: США активно вербуют связанных с ИГ* джихадистов для терактов в России

Американские власти активно вербуют джихадистов, связанных с террористическими организациями "Исламское государство"* и "Аль-Каида"**, для организации терактов на территории России, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

По информации ведомства, эта информация получена из проверенных источников. Отмечается, что США с помощью джихадистских группировок хотят дестабилизировать ситуацию в России.

"Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии", — рассказали журналистам в пресс-службе СВР.

* признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.

** признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.