Кадыров: западные истребители недолго пробудут на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил вероятные поставки западных истребителей на Украину.

По словам Кадырова, если такое и случится, что Запад согласится передать Киеву свои истребители, ВСУ даже не успеют оценить все их преимущества и недостатки. Как только западный самолёт поднимется в украинское небо, он будет моментально сбит.

"Истребитель поднимется — сразу салам алейкум, не будет", — сказал Кадыров в ходе программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Помимо вероятных поставок истребителей, Кадыров назвал обещанные Киеву танки "ерундой", отметив, что для использования этой техники нужны ещё и обученные экипажи.