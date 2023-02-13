Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил вероятные поставки западных истребителей на Украину.
По словам Кадырова, если такое и случится, что Запад согласится передать Киеву свои истребители, ВСУ даже не успеют оценить все их преимущества и недостатки. Как только западный самолёт поднимется в украинское небо, он будет моментально сбит.
"Истребитель поднимется — сразу салам алейкум, не будет", — сказал Кадыров в ходе программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Помимо вероятных поставок истребителей, Кадыров назвал обещанные Киеву танки "ерундой", отметив, что для использования этой техники нужны ещё и обученные экипажи.
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