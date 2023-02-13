Кадыров заявил, что войска ВС РФ воюют на Украине не в полную силу, но терпение может лопнуть

Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации воюют не в полную силу. Если войска ВСУ продолжат обстреливать территорию РФ, то терпение нашей страны может лопнуть.

"Если бы мы начали хотя бы 20%, то все эти города и места, где они дислоцируются, не остались бы", — сказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на "России 1".

Он отметил, что при продолжающихся обстрелах со стороны ВСУ могут дать приказ, после которого "мало не покажется Зеленскому, Байдену и остальным шайтанам".

Ранее Кадыров назвал отвод войск ВС РФ с территорий Украины военно-тактическим ходом.