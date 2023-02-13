Губернатор Белгородской области Владимир Гладков сообщил об очередном обстреле ВСУ. На этот раз противник атаковал школу в Шебекинском городском округе (посёлок Красное).
Как сообщает bel.ru, жертв среди местного населения нет, но здание повреждено.
"В очередной раз есть разрушения на территории школы — сильно посечён фасад и выбиты окна. Напомню, что все объекты образования в приграничных муниципалитетах находятся на дистанте", — заявил Гладков.
Стоит отметить, что 11 февраля боевики ВС Украины наносили удары по Белгородской области пять раз.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.