Гладков: ВС Украины обстреляли школу под Белгородом

Губернатор Белгородской области Владимир Гладков сообщил об очередном обстреле ВСУ. На этот раз противник атаковал школу в Шебекинском городском округе (посёлок Красное).

Как сообщает bel.ru, жертв среди местного населения нет, но здание повреждено.

"В очередной раз есть разрушения на территории школы — сильно посечён фасад и выбиты окна. Напомню, что все объекты образования в приграничных муниципалитетах находятся на дистанте", — заявил Гладков.

Стоит отметить, что 11 февраля боевики ВС Украины наносили удары по Белгородской области пять раз.