В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, удар нанесли при помощи беспилотника.
"В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет", — сообщил губернатор.
Какой конкретно объект попал под удар, Гладков не уточнил. Он отметил, что на месте работают специалисты для устранения последствий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские десантники случайно развязали "маленькую войну" у Херсона. Они вышли пристрелять АГС, но всполошили украинских боевиков и дали им прикурить.