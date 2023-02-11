Глава региона Гладков: ВСУ ударили по инфраструктурному объекту в Белгородской области

В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, удар нанесли при помощи беспилотника.

"В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет", — сообщил губернатор.

Какой конкретно объект попал под удар, Гладков не уточнил. Он отметил, что на месте работают специалисты для устранения последствий.