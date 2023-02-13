Гуменюк: войска ВС РФ готовятся нанести массированный удар по Украине в годовщину СВО

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Целями армии РФ выступают объекты энергетической и военной инфраструктуры. Руководитель пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк спрогнозировала новые действия ВС РФ.

По её словам, Россия готовит массированный удар по Украине в годовщину спецоперации.

"Если говорить о расстоянии от одного массированного удара до другого, это, как правило, до двух недель. И можем отметить, что от предыдущей до следующей как раз 24 февраля. Помня о тяге противника к сакральным датам, нужно быть наготове", — сообщила она.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ применили на Украине новую тактику ракетных ударов с обманом ПВО.

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