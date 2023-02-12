10 февраля ВС РФ использовали новое вооружение во время массированного ракетного удара по Украине. При атаке объектов применили около ста ракет, а также беспилотные летательные аппараты разного класса и назначения.
Издание "МК" отмечает, что Киев переоценивает эффективность системы ПВО ВСУ, заявляя об уничтожении части ракет ВС РФ.
В первой волне ударов участвовали беспилотные летательные аппараты "Герань-2", которые "пробудили" систему ПВО ВСУ. Отмечается, что в ходе атаки Россия впервые использовала катера-камикадзе, которые поразили прибрежную транспортную инфраструктуру.
Также замечено, что удары наносились волнами, вскрывались позиции ПВО ВСУ.
"Тактику ударов нельзя назвать шаблонной. Новые тактические приёмы достигают своих целей, судя по информации о поражённых объектах", — отмечают в публикации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Москва намерена использовать нефть в качестве "оружия" после ввода потолка цен на сырьё, заявил представитель Совета нацбезопасности США.