Войска ВС РФ применяют новую тактику ударов по объектам ВСУ с обманом ПВО и новыми дронами

10 февраля ВС РФ использовали новое вооружение во время массированного ракетного удара по Украине. При атаке объектов применили около ста ракет, а также беспилотные летательные аппараты разного класса и назначения.

Издание "МК" отмечает, что Киев переоценивает эффективность системы ПВО ВСУ, заявляя об уничтожении части ракет ВС РФ.

В первой волне ударов участвовали беспилотные летательные аппараты "Герань-2", которые "пробудили" систему ПВО ВСУ. Отмечается, что в ходе атаки Россия впервые использовала катера-камикадзе, которые поразили прибрежную транспортную инфраструктуру.

Также замечено, что удары наносились волнами, вскрывались позиции ПВО ВСУ.

"Тактику ударов нельзя назвать шаблонной. Новые тактические приёмы достигают своих целей, судя по информации о поражённых объектах", — отмечают в публикации.