МК: войска ВС РФ изменили тактику ударов по объектам ВСУ на территории Украины

Армия России изменила тактику нанесения ударов по объектам Украины. Если ранее целями были распределительные энергоподстанции, то сейчас — непосредственно генерирующие мощности. В пятницу ВС РФ ударили по машинным залам нескольких украинских ГЭС и ТЭЦ. На Украине считают, что действия русской армии связаны с поставками оружия Запада. Россия пытается препятствовать его доставке до Востока Украины, выводя из строя железные дороги.

Специалисты считают, что удары по генерирующим мощностям намного результативнее, чем прошлая тактика.

Военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов отметил, что повреждение трансформаторных подстанций прервало снабжение электричеством военных объектов на пару суток.

"А вот удары по генерирующим мощностям приводят к тому, что из строя выводятся электростанция и генераторы, а их ремонт занимает гораздо более длительное время. Количество работающих электростанций после таких ударов сокращается, и через какое-то время киевские власти не смогут снабжать электроэнергией свои воинские части и предприятия. Это в целом скажется на экономической ситуации, на организации железнодорожных перевозок, ремонте боевой техники, на работе штабов и систем ПВО", — рассказал Кнутов в беседе с "МК”.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что вторым вопросом было нанесение ударов по транспортной инфраструктуре. В рамках этой операции важно обрушить в Днепр все существующие мосты и тыловое снабжение ВСУ, разорвать транспортно-логистическое обеспечение ВСУ.

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