Военкор Гармаев возмущён тем, что участникам СВО подарили "хохлячью форму": тряпки в камуфляже врага

Бурятский военкор Александр Гармаев обвинил благотворителей в том, что они подарили военнослужащим армии РФ "хохлячью форму".

Гармаев возмущён тем, что некоторые россияне помогают участникам спецоперации на Украине "для галочки" и ради пиара.

"Передать нашим воинам тряпки в камуфляже врага, и ненужное г…., так ещё эти вредители, создали организацию общественную, Сила родной земли", — выразил своё негодование военный корреспондент.

Гармаев призвал иметь совесть и больше не передавать нашим воинам "хохлячью форму".

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