Бурятский военкор Александр Гармаев обвинил благотворителей в том, что они подарили военнослужащим армии РФ "хохлячью форму".
Гармаев возмущён тем, что некоторые россияне помогают участникам спецоперации на Украине "для галочки" и ради пиара.
"Передать нашим воинам тряпки в камуфляже врага, и ненужное г…., так ещё эти вредители, создали организацию общественную, Сила родной земли", — выразил своё негодование военный корреспондент.
Гармаев призвал иметь совесть и больше не передавать нашим воинам "хохлячью форму".
Ранее мобилизованные из Сысерти поблагодарили мэра за необычные головные уборы, напоминающие маску Бэтмена.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.