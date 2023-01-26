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Мобилизованные из Сысерти поблагодарили мэра за необычные головные уборы: теперь меня называют Бэтмен

Силовые структуры

Мобилизованные Свердловской области записали видеообращение в адрес главы администрации Сысерти, в котором продемонстрировали головные уборы с кошачьими ушками.

Мобилизованные из Сысерти поблагодарили мэра за необычные головные уборы: теперь меня называют Бэтмен

На видео военнослужащий в балаклаве с игривыми ушками иронично обратился к руководству города Сысерть.

"Уважаемый наш глава администрации! Мы очень благодарны за эту гуманитарную помощь, что вы нам дали такие прекрасные вещи — балаклавы. Теперь меня в войсках называют Бэтмен", — сказал мужчина на видео.

Видео опубликовала журналистка Анастасия Кашеварова в своём микроблоге. Она предположила, что вина за отправку на фронт своеобразных балаклав лежит на сотрудниках администрации, которые "х…… заказали".

Позже выяснилось, что гуманитарную помощь солдатам отправили женщины, которые шьют балаклавы самостоятельно. Среди вещей случайно оказались необычные головные уборы.

Ранее Анастасия Кашеварова пристыдила "проверяльщиков" бород на спецоперации на Украине.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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