Ни одного безопасного пути из Бахмута (Артёмовска) на 13 февраля больше не осталось. Простреливается также въезд через Хромовое — дорога к северу от трассы Константиновка-Бахмут. Об этом заявил боевик ВСУ с позывным "Мадьяр".
Хромовое (ранее — Артёмовское) находится на выезде из Бахмута на Часов Яр. Физически до этой дороги российские военные не дошли, но около трассы идут бои.
"Мадьяр" также назвал позитивным моментом закрытие въезда в Артёмовск с сегодняшнего дня. По его словам, стало приезжать меньше людей, поэтому военные более спокойно могут заниматься обороной города.
Также боевик заявил на видео, что российская армия перебросила подкрепление к Бахмуту, после чего стало больше прилётов по всушникам из реактивной артиллерии.
По мнению "Мадьяра", цель ВС РФ останется прежней — окружить город ударами с севера и с юга.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.