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Командир ВСУ "Мадьяр": Бахмут закроют для гражданских с 13 февраля

Силовые структуры

Командование украинской армии закроет с понедельника, 13 февраля, доступ в Артёмовск (Бахмут) для всех гражданских лиц и волонтёров. Такое заявление сделал командир ВСУ с позывным "Мадьяр".

Командир ВСУ "Мадьяр": Бахмут закроют для гражданских с 13 февраля

Он добавил, что попасть в город смогут теперь только те, у кого будут спецпропуска.

По словам "Мадьяра", целью запрета якобы является обеспечение безопасности гражданских от групп российских военных, которые проникают в Артёмовск.

Ранее стало известно, что с понедельника въезд в город для журналистов будет возможен только по спецпропускам, которые выдают сами ВСУ.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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