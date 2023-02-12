Командование украинской армии закроет с понедельника, 13 февраля, доступ в Артёмовск (Бахмут) для всех гражданских лиц и волонтёров. Такое заявление сделал командир ВСУ с позывным "Мадьяр".
Он добавил, что попасть в город смогут теперь только те, у кого будут спецпропуска.
По словам "Мадьяра", целью запрета якобы является обеспечение безопасности гражданских от групп российских военных, которые проникают в Артёмовск.
Ранее стало известно, что с понедельника въезд в город для журналистов будет возможен только по спецпропускам, которые выдают сами ВСУ.
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