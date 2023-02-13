Командир медгруппы ВС РФ: ВСУ применяют новые боеприпасы, вызывающие серьёзные поражающие эффекты

Военнослужащие ВСУ под Угледаром используют новые боеприпасы с особо опасными поражающими элементами. Об этом проинформировал РИА Новости командир Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения (МОСН) ВС РФ.

Он отметил, что в зоне СВО выявляются поражающие элементы шарообразной формы одинакового размера

"Они на большой скорости проникают, начиная от конечностей и заканчивая брюшной, грудной полостью и даже полостью черепа. Их правильная форма на большой скорости вызывает очень серьёзный поражающий эффект. Есть подозрение, что эти поражающие элементы поступают из стран Запада… И пациенты с ними одни из самых тяжёлых", — рассказал командир группы с позывным "Тренер".

Кроме того, военные ВС РФ отмечают появление большого количества вооружения НАТО, в частности, польских бесшумных 60-миллиметровых мин.

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