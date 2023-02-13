Военный ВС РФ: ВСУ под Угледаром выслеживают врачей с коптеров и наводят миномёты

Военные ВСУ выслеживают российских военврачей с коптеров и наводят по ним удары польскими 60-миллиметровыми миномётами. Об этом сообщила РИА Новости группа врачей Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения ВС РФ, которая работает близко к линии фронта.

"Есть такое ощущение, что противник рассматривает медиков как приоритетную цель и наводит огонь в первую очередь по медикам, а потом по всем остальным. Если крестик красный поставишь — это всё, даже эмблемы нельзя вешать… Приходится эвакуировать под миномётным обстрелом", — заявил военврач с позывным "Док".

Медики отмечают, что ВСУ начали часто применять оружие НАТО. Эвакуационная группа врачей постоянно подвергается обстрелам бесшумными минами-"полячками".

Боец ВС РФ, проходящий лечение в госпитале, поделился, что сломал ребро из-за прилёта таких орудий ВСУ.

"Это беззвучный боеприпас… Непосредственно взрыв есть, осколки есть, но нет звука (прилёта). Ребята, к сожалению, страдают от этого", - проинформировал командир названной группы с позывным "Тренер".

Агентство отмечает, что больше 80% пациентов учреждения излечиваются.

Ранее сообщалось, что генерал Стаськов назвал увеличение группировки ВС РФ в три раза условием взятия Киева и Одессы.

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