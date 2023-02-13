В Сети появились кадры высадки украинского вертолётного десанта на остров Змеиный во время майских боёв. Видео разместил в своём Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.
На кадрах, снятыми десантниками вооружённых сил Украины (ВСУ), показано, как они высаживаются с вертолёта на остров и ведут стрелковый ближний бой с российскими военными. Однако попытка штурма закончилась для боевиков неудачно.
"Наши спецы тогда успешно отбились. Трупы украинских военных ещё несколько недель плавали вокруг острова", — прокомментировал ролик аналитик.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры молниеносного уничтожения российскими десантниками опорного пункта ВСУ в лесу.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.