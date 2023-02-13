Минобороны РФ показало кадры работы бронегруппы российских десантников в зоне СВО на Украине. Видео появилось в официальном Telegram-канале ведомства.
В пояснении к посту говорится, что разведгруппа десантников при помощи беспилотника обнаружила в лесном массиве взводный опорный пункт боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ).
Для его захвата и уничтожения было направлено десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта, БМПТ "Терминатор" и БТР-Д.
Экипажи боевых машин сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь.
Действуя профессионально, решительно и слаженно, российские десантники с ходу овладели оборонительными позициями неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ и захватив трофейное вооружение.
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Вооружённые силы РФ при ударе по Украине использовали ракеты, БПЛА, катера.