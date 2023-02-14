Бой с наблюдателем ВСУ произошёл прямо во время съёмок сюжета для ТВ

Бой с украинским наблюдателем на передовой в зоне СВО завязался во время съёмок репортажа для российского телевидения.

Журналисты телеканала "Звезда", находившиеся на линии боевого соприкосновения, брали интервью у разведчика ВС РФ. Военнослужащий показывал корреспондентам недавно отбитые позиции ВСУ, когда невдалеке раздались выстрелы.

"Видимо наши, — пояснил репортёрам собеседник. — Прошу прощения, ребята, никуда не уходите".

Позже выяснилось, что в соседней лесопосадке был обнаружен наблюдатель и корректировщик огня противника. Он заранее выдвинулся на позицию, ожидая подкрепления в виде диверсионно-разведовательной группы боевиков.

В ходе скоротечной перестрелки националист был уничтожен. Разведчики обнаружили личные документы, телефон и аптечку всушника, в которой находились психотропные средства.

"Стандартный натовский набор", — прокомментировали бойцы.

Ранее в ВСУ признали, что за Артёмовск идут рекордные по накалу боестолкновения.

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