САУ "Мста-С" и дроны "Орлан" армии РФ уничтожили личный состав ВСУ в зоне спецоперации

Российские военные применили самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и беспилотники "Орлан-10" для уничтожения личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) на одном из направлений спецоперации.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что перед нанесением удара бойцы РФ проверили местность дронами "Орлан". По словам представителей ведомства, российские военнослужащие также использовали беспилотники для корректировки огня при стрельбе из САУ "Мста-С". Отмечается, что ВС РФ быстро ликвидировали украинских боевиков.

Как пояснил командир самоходно-артиллерийской батареи с позывным "Волга", российской армии удалось уничтожить не только живую силу, но и бронетехнику ВСУ.

В оборонном ведомстве добавили, что расчёты "Мста-С" заняли новые позиции после атаки, чтобы избежать ответных действий со стороны националистов.

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