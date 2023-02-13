Кнутов заявил, что ВСУ начнут массированное наступление в марте 2023 года

Вооружённые силы РФ продолжают специальную военную операцию. Отставной полковник, нынешний директор Музея войск ПВО в Балашихинском районе Юрий Кнутов рассказал о текущей обстановке в зоне СВО.

От отметил, что инициатива остаётся за войсками ВС РФ. Они продвигаются по всей линии фронта. На Лиманском направлении ВСУ попытались прорваться, но русская армия сорвала эту попытку.

В Марьинке ВС РФ уверенно продвигаются, вытесняя противника с окраины. Город находится практически под контролем армии России.

"Если мы говорим об Артёмовске, то здесь продолжается операция по окружению. Физическому, не тактическому, когда артиллерия может простреливать дороги. Это достаточно существенное изменение ситуации, учитывая то, что Зеленский запретил сдавать Артёмовск, и туда постоянно направляются резервы, причём в огромных количествах", — объяснил Кнутов в беседе с Радио 1.

Эксперт напомнил, что украинская армия планирует массивное наступление в середине или конце марта. Для этого на территории страны проводится мобилизация.

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