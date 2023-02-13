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Кнутов заявил, что ВСУ начнут массированное наступление в марте 2023 года

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают специальную военную операцию. Отставной полковник, нынешний директор Музея войск ПВО в Балашихинском районе Юрий Кнутов рассказал о текущей обстановке в зоне СВО.

Кнутов заявил, что ВСУ начнут массированное наступление в марте 2023 года

От отметил, что инициатива остаётся за войсками ВС РФ. Они продвигаются по всей линии фронта. На Лиманском направлении ВСУ попытались прорваться, но русская армия сорвала эту попытку.

В Марьинке ВС РФ уверенно продвигаются, вытесняя противника с окраины. Город находится практически под контролем армии России.

"Если мы говорим об Артёмовске, то здесь продолжается операция по окружению. Физическому, не тактическому, когда артиллерия может простреливать дороги. Это достаточно существенное изменение ситуации, учитывая то, что Зеленский запретил сдавать Артёмовск, и туда постоянно направляются резервы, причём в огромных количествах", — объяснил Кнутов в беседе с Радио 1.

Эксперт напомнил, что украинская армия планирует массивное наступление в середине или конце марта. Для этого на территории страны проводится мобилизация.

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Началось! F-16 летят на Украину. Столкновение с НАТО неизбежно? Свежий прогноз
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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