Российские подразделения продолжают продвигаться на Купянском направлении. Осенью прошлого года русской армии пришлось оставить Купянск во время наступления ВСУ. Сейчас ВС РФ вернули значительные по площади территории к северу от Купянска.
Как сообщает "Военное обозрение", российские подразделения вошли в населённый пункт Лиман Первый в Харьковской области, на его территории находится железнодорожная станция Молчаново. Бойцы русской армии расширили зону контроля в Синьковке, ведут наступление в районе Масютовки, окружая украинские формирования, обороняющие Купянск с севера. От Синьковки до окраины Купянска по прямой расстояние не более четырёх километров. От Лимана Первого — не более шести.
Ранее сообщалось, что русская армия взломала вторую линию обороны ВСУ на пути к Красному Лиману.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.