Войска ВС РФ вошли в Лиман Первый, до Купянска осталось не более шести километров

Российские подразделения продолжают продвигаться на Купянском направлении. Осенью прошлого года русской армии пришлось оставить Купянск во время наступления ВСУ. Сейчас ВС РФ вернули значительные по площади территории к северу от Купянска.

Как сообщает "Военное обозрение", российские подразделения вошли в населённый пункт Лиман Первый в Харьковской области, на его территории находится железнодорожная станция Молчаново. Бойцы русской армии расширили зону контроля в Синьковке, ведут наступление в районе Масютовки, окружая украинские формирования, обороняющие Купянск с севера. От Синьковки до окраины Купянска по прямой расстояние не более четырёх километров. От Лимана Первого — не более шести.

Ранее сообщалось, что русская армия взломала вторую линию обороны ВСУ на пути к Красному Лиману.

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