Войска ВС РФ взломали вторую линию обороны ВСУ на пути к Красному Лиману

Вооружённые силы России за последние двое суток продвинулись вперёд на два километра в районе Кременная — Красный Лиман в западном направлении. Армия Россия взломала вторую линию обороны ВСУ на этом участке фронта в районе Торского. В плен взяты военные Украины, в том числе мобилизованные.

Российские солдаты отметили, что имеются сложности из-за минирования полей противника. По словам бойцов, при попытке отступить в направлении Ямполя и Красного Лимана подразделения ВСУ сами попадают на них. ВС РФ наносят артиллерийские удары по позициям и объектам врага на подступах к этим населённым пунктам, пишет "Военное обозрение".

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