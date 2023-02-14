Армия РФ нанесла удар по расположению теробороны ВСУ под Херсоном

Подразделения РФ с помощью артиллерийских установок ударили по расположению территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник, ВС России поразили цель в районе населённого пункта Днепровское в Херсонской области. Отмечается, что армия Украины лишилась шести автомобилей в результате российской атаки.

"Десять погибших военных ВСУ, восемь раненых", — добавил собеседник издания.

По его словам, под Херсоном располагалось подразделение 124-й бригады украинской теробороны.

Ранее стало известно, что российская армия уничтожила гаубицу "Акация" и миномёт ВСУ на территории Херсонской области. Трое украинских военнослужащих погибли во время удара.

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