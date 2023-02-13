Бойцы РФ с помощью артиллерийских установок поразили гаубицу "Акация" и 120-миллиметровый миномёт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, гаубица была уничтожена на правом берегу Днепра возле населённого пункта Молодёжное. По словам собеседника агентства, Киев лишился расчётов и боекомплектов поражённых орудий.
Он добавил, что в результате российского удара погибли трое украинских военнослужащих, ещё два человека получили ранения.
Источник также подчеркнул: возле села Львово Херсонской области военные РФ уничтожили украинский миномёт, во время атаки погибли пять солдат ВСУ.
Ранее представители Минобороны России заявили о ликвидации пусковой установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Херсона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вооружённые силы РФ при ударе по Украине использовали ракеты, БПЛА, катера.