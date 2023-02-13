РИА Новости: армия РФ уничтожила гаубицу "Акация" и миномёт ВСУ под Херсоном

Бойцы РФ с помощью артиллерийских установок поразили гаубицу "Акация" и 120-миллиметровый миномёт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, гаубица была уничтожена на правом берегу Днепра возле населённого пункта Молодёжное. По словам собеседника агентства, Киев лишился расчётов и боекомплектов поражённых орудий.

Он добавил, что в результате российского удара погибли трое украинских военнослужащих, ещё два человека получили ранения.

Источник также подчеркнул: возле села Львово Херсонской области военные РФ уничтожили украинский миномёт, во время атаки погибли пять солдат ВСУ.

Ранее представители Минобороны России заявили о ликвидации пусковой установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Херсона.