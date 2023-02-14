Полковник Матвийчук назвал идеальное оружие против японских "Томагавков" — "Калибры"

Полковник в отставке, ветеран Афганской войны Анатолий Матвийчук заявил, что у России есть вооружение, способное противостоять сотне крылатых ракет "Томагавк", которые Япония планирует купить у США.

По словам Матвийчука, идеальным оружием против японских "Томагавков" являются "Калибы", которые уже размещены на Дальнем Востоке.

В беседе с изданием "ПолитРоссия" эксперт отметил, что Токио нарушит принципы, если купит у Вашингтона "Томагавки": после Второй мировой войны Япония оставила в своей армии только оборонительное вооружение.

Полковник уверен, что США занялись милитаризацией Японии для того, чтобы иметь союзника в Азиатско-Тихоокеанском регионе для борьбы с РФ и КНР.

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