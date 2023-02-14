Asia Times: США в бездумных попытках победить Кремль сломили НАТО, а не армию России

Американские власти бездумно пытаются одержать победу над РФ, однако они сломили Североатлантический альянс, а не российскую армию. Об этом пишет Asia Times.

По словам обозревателя Брэндона Вайхерта, США убеждают всех членов НАТО, что поддержка Киева необходима ради сохранения военного блока.

Журналист убеждён: Вашингтон оказывает серьёзное давление на ФРГ для удержания Берлина на своей стороне. Как пояснил автор, Штаты столкнутся с катастрофой, если продолжат помогать Украине.

"Вашингтон даже близко не сломил армию РФ. Он подорвал мощь НАТО в бездумной попытке победить РФ без фактического сражения", — сказано в публикации.

Вайхерт считает, что НАТО должен укрепить свой восточный фланг, а сделать это можно только после прекращения поставок военной техники киевскому режиму. Обозреватель также подчеркнул: Североатлантический альянс становится средством демонстрации мощи США, которой уже практически не осталось.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.