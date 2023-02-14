Пилотом сбитого истребителя МиГ-29 ВСУ оказался Дмитрий Шкаревский

Стало известно о сбитом истребителе МиГ-29 Украины. Пилотом данного самолёта оказался Дмитрий Шкаревский, который сумел катапультироваться. Он являлся выпускником Харьковского национального университета Воздушных сил 2019 года.

Согласно данным Telegram-канала "Военный осведомитель", лётчик ведёт активную деятельность в Instagram*, где постоянно выкладывает видеозаписи с полётами на МиГ-29. Последний пост в данной соцсети говорит о том, что карьера для него закрыта на неопределённый срок, поскольку Шкаревский проходит реабилитацию.

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