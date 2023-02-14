РВ: украинские ПВО сбили самолёт МиГ-29 ВСУ, перепутав его с российским беспилотником

Украинские ресурсы подтвердили потерю очередного МиГ-29 вооружённых сил Украины (ВСУ) во время недавнего налёта дронов-камикадзе "Герань". Лётчик Дмитрий Шкаревский смог катапультироваться и выжил.

Однако здесь есть один нюанс, отмечает военный журналист Андрей Руденко. Так, выяснилось, что ударили по самолёту сами украинские ПВО, перепутав его с российским беспилотником.

"Так бывает когда управляют техникой строители и пахари. То по жилому дому засадят, то самолёт собьют", — прокомментировал новость военкор в своём Telegram-канале.

Наши ударные БПЛА выполняют множество функций: поражают объекты критической инфраструктуры, деморализуют мопедным дребезжанием своего двигателя, и, наконец, приводят к падению истребителей ВСУ, отмечает издание "Русская весна".

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