Мобилизованные военные ВСУ вместо автоматов получили ветки деревьев для обучения

В Сети опубликованы кадры, на которых мобилизованные бойцы ВСУ проходят обучение. В руках солдаты держат не оружие, а ветки деревьев. Под видео возникло обсуждение происходящего.

Пользователи полагают, что войска Украины испытывают нехватку стрелкового оружия. Это может быть связано с большим количеством мобилизованных, поскольку автоматы нужны на линии фронта. Также выдвигается версия о том, что бойцам пока не могут доверить настоящее оружие. "Военное обозрение" отмечает, что людям, призванным на службу принудительно, может прийти в голову всё, что угодно.

Ранее сообщалось о пилоте сбитого истребителя МиГ-29 ВСУ.