В Германии анонсировали отправку двух систем IRIS-T Украине в ближайшие месяцы

Руководитель Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что немецкие власти передадут ВСУ две системы противовоздушной обороны IRIS-T в ближайшие месяцы.

"Зависит от возможностей оборонной индустрии", — добавил министр на пресс-конференции перед заседанием с коллегами в военно-политическом блоке НАТО в Брюсселе.

Известно, что поставки систем анонсировала бывшая глава военного ведомства ФРГ Кристина Ламбрехт.

Ранее источник Reuters предупредил, что запасы оружия Запада истощены из-за помощи Украине. По данным СМИ, альянс планирует попросить членов объединения увеличить объёмы техники в хранилищах. Речь идёт и о системах IRIS-T, отметили журналисты.

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