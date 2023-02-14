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В Германии анонсировали отправку двух систем IRIS-T Украине в ближайшие месяцы

Силовые структуры

Руководитель Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что немецкие власти передадут ВСУ две системы противовоздушной обороны IRIS-T в ближайшие месяцы.

В Германии анонсировали отправку двух систем IRIS-T Украине в ближайшие месяцы

"Зависит от возможностей оборонной индустрии", — добавил министр на пресс-конференции перед заседанием с коллегами в военно-политическом блоке НАТО в Брюсселе.

Известно, что поставки систем анонсировала бывшая глава военного ведомства ФРГ Кристина Ламбрехт.

Ранее источник Reuters предупредил, что запасы оружия Запада истощены из-за помощи Украине. По данным СМИ, альянс планирует попросить членов объединения увеличить объёмы техники в хранилищах. Речь идёт и о системах IRIS-T, отметили журналисты.

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Названо безумное оружие, которое могут поставить Украине
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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