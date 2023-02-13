Reuters: запасы оружия Запада истощены из-за поставок на Украину

Журналисты заявили, что запасы оружия у западных стран серьёзно "истощились". Причиной послужила помощь Украине, отметили в СМИ.

"Если бы Европе пришлось воевать с РФ, боеприпасы закончились за несколько дней", — предупредил европейский дипломат в беседе с Reuters.

По информации издания, военно-политический блок НАТО намерен попросить членов объединения увеличить количество техники и боеприпасов в хранилищах. В первую очередь речь идёт о 155-миллиметровых артиллерийских орудиях, американских реактивных системах залпового огня HIMARS, ракетах для комплексов Iris-T и Patriot.

Ранее политолог Сергей Марков предупредил, что в нынешнем режиме вооружённое столкновение на Украине может продлиться 10-20 лет.