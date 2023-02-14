Появились доказательства насильной мобилизации граждан в Одессе

На Украине продолжают мобилизовать граждан. Появились доказательства того, что мужчины отправляются в военкоматы не на добровольной основе.

Военкоры "Русской Весны" опубликовали кадры, снятые в Одессе. На них военные хватают мужчин прямо на улицах, волокут их за руки и ноги, после этого запихивают в микроавтобусы. На видео один из жителей пытается сопротивляться, но его мнение не учитывают.

Ранее сообщалось, что мобилизованным военнослужащим ВСУ для обучения выдают палки вместо автоматов. Пользователи Сети полагают, что войска Украины испытывают нехватку стрелкового оружия. Также такие действия говорят о том, что бойцам пока не могут доверить настоящие средства поражения целей.

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