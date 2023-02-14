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Появились доказательства насильной мобилизации граждан в Одессе

Силовые структуры

На Украине продолжают мобилизовать граждан. Появились доказательства того, что мужчины отправляются в военкоматы не на добровольной основе.

Появились доказательства насильной мобилизации граждан в Одессе

Военкоры "Русской Весны" опубликовали кадры, снятые в Одессе. На них военные хватают мужчин прямо на улицах, волокут их за руки и ноги, после этого запихивают в микроавтобусы. На видео один из жителей пытается сопротивляться, но его мнение не учитывают.

Ранее сообщалось, что мобилизованным военнослужащим ВСУ для обучения выдают палки вместо автоматов. Пользователи Сети полагают, что войска Украины испытывают нехватку стрелкового оружия. Также такие действия говорят о том, что бойцам пока не могут доверить настоящие средства поражения целей.

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Как закончится СВО? Что ждет Украину?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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