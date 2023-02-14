Министерство обороны США назвало страны, готовые поставить Украине танки Leopard. В их число вошли Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. Всего восемь государств. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о бесполезности поставляемых на Украину натовских танков.
Политик заявил, что обещанные Киеву западные танки, такие как Leopard и Abrams, вряд ли смогут изменить ход спецоперации. Украина не обладает ни средствами, ни силами, чтобы управлять натовской техникой, отметил глава Чечни.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.