8 стран будут поставлять на Украину танки Leopard

Министерство обороны США назвало страны, готовые поставить Украине танки Leopard. В их число вошли Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. Всего восемь государств. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о бесполезности поставляемых на Украину натовских танков.

Политик заявил, что обещанные Киеву западные танки, такие как Leopard и Abrams, вряд ли смогут изменить ход спецоперации. Украина не обладает ни средствами, ни силами, чтобы управлять натовской техникой, отметил глава Чечни.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.