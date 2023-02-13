Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал большое интервью для передачи "60 минут". Политик заявил, что обещанные Киеву западные танки, такие как Leopard и Abrams, вряд ли смогут изменить ход спецоперации. Кроме того, экипажи ВСУ ещё надо обучить, поэтому на данном этапе они бесполезны. Украина не обладает ни средствами, ни силами, чтобы управлять натовской техникой, отметил глава Чечни.
"Ну дадут они сто танков, двести танков дадут — это ничего не стоит, это ерунда. Туда надо посадить столько-то экипажей, их надо обучать. И танк сегодня не так оправдан, как они хотят", — сказал Кадыров.
Практически все российские и многие западные аналитики сходятся во мнении, что танки Запада вызовут проблемы с логистикой.
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