В ВСУ обвинили Запад в неспособности испугать Россию

США и ЕС надо меньше хвастаться тем, что они что-то передают Киеву, создавая громкие заголовки. Нужно просто реально заняться передачей вооружения.

Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Украины, националист и всушник Андрей Тетерук.

Он отметил, что объявляя о планах передать киевской власти какое-то оружие, Запад пытается "догнать вчерашний день, но не пугает русских".

"Заранее сотрясать воздух, а потом хвастаться каким-то пшиком — не взрослое поведение. Я считаю, что во время войны хайповать на таких вещах — это абсолютно несерьёзная вещь", — в эфире телеканала "Первый западный" сказал боевик ВСУ.

По его словам, всё это нужно было делать в 21-м году, когда их аналитики предупреждали об опасности. А теперь все пытаются Россию запугать. Её точно не пугают такие заявления, подытожил Тетерук.